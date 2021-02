Qual è il significato dei sogni in psicologia?

Leggi su dilei

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ce lo siamo chiesto tante volte:è ildei? Il mondo onirico ha da sempre suscitato curiosità in virtù della difficoltà di poter dare aiunpreciso. E questo aspetto non poteva non attrarre artisti e cineasti che hanno immortalato diverse possibili interpretazioni deiall’interno di tele e trame di film. D’altronde, sognare fa parte della vita e come il corpo ha bisogno di muoversi e mantenersi attivo per essere in salute, allo stesso modo necessita di un meritato riposo quotidiano. Dormire, e di conseguenza sognare, fa bene all’organismo e alla mente, è un’attività quasi “scontata”, eppure ci sono dubbi e domande che ci frullano in testa al risveglio o tempo dopo. In più, può capitare di non ricordare affatto i propri ...