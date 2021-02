Pusher trovato con le mani nel sacco dalla polizia. Coltivava la marijuana sotto gli occhi della madre

CasilinaNews : Alatri, giovanissimo pusher trovato con 66 dosi di Crack e ben 10mila euro in contanti a casa… - paulolden1 : @LouisVuitton Wow, che allegria! Sembrano sue tossiche di coca il giorno che non hanno trovato il pusher. - magdaics : @InMonsterland @lapoelkann_ ha trovato un pusher più psichedelico -

Ultime Notizie dalla rete : Pusher trovato

Corriere Adriatico

ANCONA - Nel pomeriggio di ieri i poliziotti della Squadra Mobile hanno fatto irruzione in un appartamento di un giovane anconetano di 24 anni, produttore/coltivatore e spacciatore di marijuana. Dall'...... nella prima operazione a novembre 2020, allorquando venivain possesso di diverse dosi di ... Emergeva altresì come ilintimorisse alcuni dei suoi acquirenti, qualora non avessero ...Tor Bella Monaca, arrestati due pusher con 53 dosi di cocaina: uno ha solo 20 anni. Leggi tutti i dettagli nell'articolo..I Carabinieri di Pomezia hanno notato il giovane su via Catullo mentre si avvicinava a un'auto per consegnare la droga ...