Purple Disco Machine, il nuovo singolo atteso è “Fireworks” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo l’incredibile successo della Hit Triplo Platino Hypnotized, singolo internazionale più venduto del 2020, torna Purple Disco Machine con l’attesissimo singolo Fireworks.Dal 19 febbraio in radio e in digitale il nuovo singolo del dj/producer in collaborazione con il cantautore britannico MOSS KENA e al duo elettronico newyorkese THE KNOCKS. Il brano anticipa il nuovo album del dj, di prossima uscita. Fireworks è un pezzo che si contraddistingue per la brillante produzione. E’ caratterizzato da linee di basso funky, da un accattivante suono di chitarre, da percussioni tropicali e dalla straordinaria voce del cantautore Moss Kena. The Knocks completano la traccia con meravigliose voci di bambini provenienti da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo l’incredibile successo della Hit Triplo Platino Hypnotized,internazionale più venduto del 2020, tornacon l’attesissimo.Dal 19 febbraio in radio e in digitale ildel dj/producer in collaborazione con il cantautore britannico MOSS KENA e al duo elettronico newyorkese THE KNOCKS. Il brano anticipa ilalbum del dj, di prossima uscita.è un pezzo che si contraddistingue per la brillante produzione. E’ caratterizzato da linee di basso funky, da un accattivante suono di chitarre, da percussioni tropicali e dalla straordinaria voce del cantautore Moss Kena. The Knocks completano la traccia con meravigliose voci di bambini provenienti da ...

stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Esce 'Fireworks', il nuovo singolo di Purple Disco... - MossKena : RT @RadioAirplay_it: Il grande ritorno di @PurpleDiscoM con il nuovo singolo #Fireworks feat @MossKena & @theknocks in tutte le #radio da o… - RadioAirplay_it : Il grande ritorno di @PurpleDiscoM con il nuovo singolo #Fireworks feat @MossKena & @theknocks in tutte le #radio d… - YolBlog : #PURPLEDISCOMACHINE - online il #video e in #radio con il nuovo singolo #FIREWORKS insieme a MOSS KENA & THE KNOCKS… - HobbyConnector : RT @VT_cards: Giannis Mini Color Lot (Silver Mojo, Purple Disco) $10 PWE @Hobby_Connect @sports_sell @24_7SportsCards @DailySportcards @… -