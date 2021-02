Pupi Avati | Lei mi parla ancora e l' importanza di fare ricordo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 19 febbraio 2021) C’è un’espressione molto usata, e molto abusata, che sembra raffinata e anche scientificamente appropriata, ma che trasuda ipocrisia e malafede da ogni sua sillaba: “elaborazione del lutto”. Che poi è un modo garbato per esortare chi ha perduto una persona cara -e forse, o comunque spesso, la persona più cara- a non farsi sommergere dal peso del passato, a slegarsi dai lacci troppo soffocanti della memoria. E se non proprio a dimenticare, almeno a tenere a bada, a sterilizzare i ricordi che fanno troppo male per continuare a vivere. “Lei mi”, il film di, ora su Sky Cinema, tratto dal libro omonimo di Giuseppe Sgarbi (La nave di Teseo), ribalta drasticamente questa ipocrisia e sottolinea in modo commosso la grandezza del ricordare, la ricchezza della memoria, il rivivere tasselli di una vita che ...