Puntata speciale per Antonella Clerici con Gerry Scotti, si festeggia la numero 100 (Foto) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Puntata numero 100 per E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici è riuscita ad avere Gerry Scotti in collegamento (Foto). Si conoscono da tanti anni, a lei Gerry Scotti non ha detto di no e il conduttore ammette che adesso molti saranno arrabbiati con lui, non ha mai voluto fare dirette da casa. Anche lui è un buongustaio, produce anche il vino: “Mio nonno era un coltivatore diretto e coltivava la vigna e poi faceva il vino” da lì la sua passione. Come sta dopo il covid? Nello stesso periodo erano ricoverati in ospedale sia Scotti che Carlo Conti: “Due rimbambiti – racconta Gerry – Io l’ho fatto tosto, sono arrivato a un metro dalla terapia intensiva ma sono stato fortunato perché mi è passato e perché ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 febbraio 2021)100 per E’ sempre mezzogiorno eè riuscita ad averein collegamento (). Si conoscono da tanti anni, a leinon ha detto di no e il conduttore ammette che adesso molti saranno arrabbiati con lui, non ha mai voluto fare dirette da casa. Anche lui è un buongustaio, produce anche il vino: “Mio nonno era un coltivatore diretto e coltivava la vigna e poi faceva il vino” da lì la sua passione. Come sta dopo il covid? Nello stesso periodo erano ricoverati in ospedale siache Carlo Conti: “Due rimbambiti – racconta– Io l’ho fatto tosto, sono arrivato a un metro dalla terapia intensiva ma sono stato fortunato perché mi è passato e perché ...

