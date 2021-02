Puglia Scuola. Chiusura Scuole Ordinanza di Emiliano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutte le scule della Puglia rimarranno chiuse. Emanata Ordinanza del presidente della Regione Puglia Emiliano. Tutti gli istituti scolastici della Puglia, di ogni ordine e grado, rimarranno chiusi. Si torna dunque alla DAD, la didattica a distanza. Si aspetterà prima che tutto il personale scolastico sia vaccinato prima di riaprire. La variante inglese spaventa e bisognerà attendere per poter rientrare in presenza. Leggi su totorearanzullo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutte le scule dellarimarranno chiuse. Emanatadel presidente della Regione. Tutti gli istituti scolastici della, di ogni ordine e grado, rimarranno chiusi. Si torna dunque alla DAD, la didattica a distanza. Si aspetterà prima che tutto il personale scolastico sia vaccinato prima di riaprire. La variante inglese spaventa e bisognerà attendere per poter rientrare in presenza.

