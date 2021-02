Promoberg | sì unanime ai vaccini in Fiera fino al 31 luglio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Sìdel cda die BergamoNuova alla richiesta di Ats Bergamo ad utilizzare i padiglioni delladi via Lunga come hub per la campagna vaccinale anti covid19,al 312021. Presente alla riunione di venerdì 19 febbraio anche Massimo Giupponi, direttore di Ats invitato dal presidenteFabio Sannino ad illustrare al cda il piano d’azione messo a punto dall’Agenzia di tutela della salute di Bergamo per garantire tempestività e massima efficienza nella gestione della campagna vaccinale. Una presenza significativa, tesa a dimostrare che un piano esiste, è credibile e compatibile con la data del 31, scadenza ultima per poter programmare una ripresa dell’attività fieristica in tempo utile per S. Alessandro ...