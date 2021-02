Prodotto richiamato dal Ministero della Salute per “rischio chimico”

Ultime Notizie dalla rete : Prodotto richiamato

ilfattoalimentare.it

Il sesamo biancoè statoda Jalarma Agriexport Pvt Ltd, nello stabilimento di Una, nel Gujarat, in India. Per precauzione, si consiglia di non consumare i prodotti con i numeri di ...... un aspetto, questo, che in 70 anni di canzonette in riviera haanche siparietti ... Per farlo, per riuscire ancor meglio nell'intento, hoal mio fianco, per una gustosa chiosa ai ...Carrefour ha diffuso il richiamo di due lotti di sesamo in semi essiccato a marchio La Festa dei Sapori Drogheria e Alimentari per la “presenza di ossido di etilene superiore al limite consentito”. Il ...Richiamo sul sito di Carrefour: sono stati ritirati dal commercio un paio di lotti dei Semi di sesamo essiccato di La Festa dei Sapori per un rischio chimico.