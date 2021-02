Primi passi del G7 sui vaccini ai Paesi poveri: Biden offre 4 miliardi di dollari (Di venerdì 19 febbraio 2021) Partiamo da questo dato: il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha dichiarato lo scorso mercoledì che la distribuzione dei vaccini in tutto il mondo è stata “selvaggiamente ingiusta e disomogenea”. Solo 10 Paesi hanno somministrato il 75% di tutti i vaccini Covid-19 mentre più di 130 Paesi non hanno ricevuto una singola dose: un dato agghiacciante. Secondo Guterrese, “Le persone colpite da conflitti sono particolarmente vulnerabili e rischiano di essere lasciate indietro. In questo momento critico, l’equa distribuzione del vaccino è il più grande test morale davanti alla comunità globale”. Tutto questo accade mentre le nazioni partecipanti al G7 – Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti – hanno preordinato collettivamente 1,5 miliardi di ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Partiamo da questo dato: il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha dichiarato lo scorso mercoledì che la distribuzione deiin tutto il mondo è stata “selvaggiamente ingiusta e disomogenea”. Solo 10hanno somministrato il 75% di tutti iCovid-19 mentre più di 130non hanno ricevuto una singola dose: un dato agghiacciante. Secondo Guterrese, “Le persone colpite da conflitti sono particolarmente vulnerabili e rischiano di essere lasciate indietro. In questo momento critico, l’equa distribuzione del vaccino è il più grande test morale davanti alla comunità globale”. Tutto questo accade mentre le nazioni partecipanti al G7 – Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti – hanno preordinato collettivamente 1,5di ...

matteosalvinimi : Due passi sul lungolago di Como, poi si parte direzione Roma. E domani, per festeggiare San Valentino, prima riunio… - lucadonnici : Uno dei primi passi del governo Draghi, che solo ieri ha ricevuto la fiducia della Camera dei deputati, è la rassic… - Marta_DelBuono : Idrogeno, primi passi per una infrastruttura in Europa - linacavallini : @letiziarocchi2 Buon giorno Letizia, I primi passi sono quelli che danno la spinta al miglioramento, auguro buoni p… - S_EligioRoma : Accompagna con la tua benevolenza, Padre misericordioso, i primi passi del nostro cammino penitenziale, perché all'… -

Ultime Notizie dalla rete : Primi passi Piccole Obama crescono: Malia entra nel mondo delle serie tv ... o almeno così pare dato che i suoi primi passi nel mondo del lavoro sono stati tutti mossi in questa direzione: poco più che adolescente, ha svolto uno stage sul set di 'Girls' , la fortunata serie ...

Draghi, la DAD e i numeri che non tornano ... buona dotazione tecnologica e docenti formati all'uso delle nuove tecnologie e le scuole che movevano i primi passi. Ma poi l'impegno è stato notevole. Da un lato il ministero dell'istruzione ha ...

Google Cloud, formazione e training gratuiti per fare i primi passi 01Net Gerry Scotti: «Virginia mi ha fatto innamorare. Incredibile che fa quando c’è ‘Caduta libera’» È al settimo cielo Gerry Scotti, che è diventato nonno per la prima volta. Il 15 dicembre è nata Virginia, figlia del suo Edoardo ...

Nvidia e l'amore-odio per il mining: domande, risposte e alcuni dubbi La decisione di Nvidia di limitare le capacità della RTX 3060 con i calcoli del mining e dare vita a una gamma di soluzioni ad hoc per minare chiamata CMP ha chiaramente creato molto dibattito. Faccia ...

... o almeno così pare dato che i suoinel mondo del lavoro sono stati tutti mossi in questa direzione: poco più che adolescente, ha svolto uno stage sul set di 'Girls' , la fortunata serie ...... buona dotazione tecnologica e docenti formati all'uso delle nuove tecnologie e le scuole che movevano i. Ma poi l'impegno è stato notevole. Da un lato il ministero dell'istruzione ha ...È al settimo cielo Gerry Scotti, che è diventato nonno per la prima volta. Il 15 dicembre è nata Virginia, figlia del suo Edoardo ...La decisione di Nvidia di limitare le capacità della RTX 3060 con i calcoli del mining e dare vita a una gamma di soluzioni ad hoc per minare chiamata CMP ha chiaramente creato molto dibattito. Faccia ...