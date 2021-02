Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Milan come pesa il derby, Inter quanto pesa Eriksen. Ora fate marciare Alex” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Milan come pesa il derby”. Titola così la Prima Pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, che si concentra sul derby di Milano e sull’assoluzione di Alex Schwazer. “Ora fate marciare Alex”. “Milan come pesa il derby! Pioli manca il riscatto. Perde anche Bennacer ma non la fiducia:”Siamo pronti”. E ancora: “Inter, quanto pesa Eriksen”. In taglio basso: “Roma, due piedi agli ottavi. Il Napoli ne ha uno fuori”. Leggi su mediagol (Di venerdì 19 febbraio 2021) “il”. Titola così ladell’edizione odierna de “La”, che si concentra suldio e sull’assoluzione diSchwazer. “Ora”. “il! Pioli manca il riscatto. Perde anche Bennacer ma non la fiducia:”Siamo pronti”. E ancora: “”. In taglio basso: “Roma, due piedi agli ottavi. Il Napoli ne ha uno fuori”.

Ultime Notizie dalla rete : Prima Pagina Myanmar, morta manifestante ferita Si tratta della prima vittima ufficiale della protesta contro il colpo di Stato militare del primo febbraio,che i militari hanno represso con la forza.

Perseverance è su Marte, caccia alla vita sul pianeta rosso, già inviate le immagini ... indica che il rover ha toccato il suolo ed è pronto ad aprire una nuova pagina dell'esplorazione ... che ha già inviato a Terra le prime immagini riprese poco prima di toccare il suolo. Il veicolo è ...

PRIMA PAGINA - CdS - Gattuso: "Errori da polli ma siamo contati" Tutto Napoli Pochi iscritti, a Pratissolo non ci sarà la prima elementare Ieri pomeriggio il Comune di Scandiano ha ufficializzato la decisione del provveditorato: "Per l’anno scolastico 2021-2022 – fa sapere l’amministrazione sulla pagina Facebook – purtroppo non sarà ...

Granada Napoli LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match 15' Occasione Granada – Foulquier sfonda sulla destra e entra in area con un sombrero su Maksimovic. TERMINA IL PRIMO TEMPO. COMINCIA IL SECONDO TEMPO. 46' Sostituzione Napoli – Subito un cambio per G ...

