Prima Pagina | Corriere dello Sport | “Ride solo Fonseca Milan | 2-2 a Belgrado Il Napoli in emergenza cade a Granada”

"Ride solo Fonseca".Titola così la Prima Pagina dell'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport" che si concentra sul turno di Europa League che ha visto il trionfo della Roma a Braga, la sconfitta del Napoli a Granada e il pari del Milan a Belgrado. "Dzeko-Mayoral: la Roma passa a Braga (0-2) e ipoteca gli ottavi. Milan, 2-2 a Belgrado. Il Napoli in emergenza cade a Granda (2-0)". In taglio alto: "Schwazer fu complotto". In taglio basso: "Gattuso: errori da polli, ma siamo contati".

