Previsioni meteo weekend Roma – Lazio: ci sarà il sole? (Di venerdì 19 febbraio 2021) meteo weekend di PRIMAVERA e PROSSIMA SETTIMANA, aria più mite senza piogge Dal fine settimana aumenteranno le temperature con giornate dal sapore primaverile. Una depressione sotto forma di saccatura si estende lungo i meridiani sull'Est-Europa allungandosi fin sul Mediterraneo orientale.All'interno di essa si rileva la discesa di aria artica che determina delle nevicate in un'estesa fascia continentale che va dalla Russia europea, Grecia orientale, Mar Nero, Turchia e perfino sulle zone Nord-occidentali nel Deserto di Tabuk in Arabia Saudita. I settori occidentali del continente europeo sono interessati invece da un promontorio anticiclonico, che va espandendosi interessando oramai il Mediterraneo occidentale e l'Italia garantendo condizioni di bel tempo.Nel fine settimana avrà luogo un progressivo aumento della pressione atmosferica

