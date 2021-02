Presentata la nuova Honda LCR Alex Marquez | “Una moto bellissima”

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 19 febbraio 2021)laLCR.e Takaaki Nakagami i piloti per tentare l’assalto al titolo. ROMA – E’ statalaLCR. A poco più di un mese dall’inizio del Mondiale, la squadra di Lucio Cecchinello ha svelato lache scenderà in pista nei prossimi mesi. Come successo anche per gli altri team, la scuderia giapponese è stata costretta a svelare lasui social. L’obiettivo principale resta quello di ripetere il Mondiale dello scorso anno con Nakagami. Lottare per la vittoria e cercare fino all’ultima gara in lotta per il titolo.e Takaaki Nakagami i due piloti Per questa stagione la ...