Prego? Ecco "l'umile regalino" fatto da Diletta Leotta al suo amato Yaman: schiaffone alla miseria. Cassius, che roba | Guarda (Di venerdì 19 febbraio 2021) Can Yaman ha commentato con queste parole: "Il regalo più bello mai ricevuto". E non poteva essere altrimenti. Trattasi del regalo di Diletta Leotta: niente meno che un cavallo bianco. Insomma, roba proibita ai comuni mortali. Le parole dell'attore turco sono piovute in calce a una foto pubblicata sui social che ritrae tutti e tre: lui, la Leotta e il cavallo, appunto. Un "regalino" per San Valentino, un dono che ha letteralmente lasciato i fan della coppia senza parole. Scatenati anche gli haters, soprattutto ragazze che pungono Yaman affermando di "non riconoscerlo più". Fattacci loro. L'equino regalato da Diletta a Can, entrambi sono infatti appassionati di equitazione, risponde al nome di Cassius. E dopo questa mossa, non ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Canha commentato con queste parole: "Il regalo più bello mai ricevuto". E non poteva essere altrimenti. Trattasi del regalo di: niente meno che un cavallo bianco. Insomma,proibita ai comuni mortali. Le parole dell'attore turco sono piovute in calce a una foto pubblicata sui social che ritrae tutti e tre: lui, lae il cavallo, appunto. Un "" per San Valentino, un dono che ha letteralmente lasciato i fan della coppia senza parole. Scatenati anche gli haters, soprattutto ragazze che pungonoaffermando di "non riconoscerlo più". Fattacci loro. L'equino regalato daa Can, entrambi sono infatti appassionati di equitazione, risponde al nome di. E dopo questa mossa, non ci ...

