Pre Cittadella-Reggiana | le dichiarazioni degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Sabato 20 febbraio per la 24esima giornata di Serie B, si giocherà il match. Alla vigilia della gara i rispettivihanno rilasciatoin conferenza stampa Pre: le parole di Venturato “Giochiamo contro una squadra che mi aveva colpito molto per il tipo di calcio e per il modo di interpretarlo. La stagione dellaè stata condizionata dalle 17 positività al covid, che sono veramente tante” . Dichiara l’allenatore dei granata aggiungendo: “Credo che col Pordenone abbiamo fatto una buona prestazione anche nel saper stare corti e recuperare palla“. Per quanto riguarda i giocatori, rientrano Tavernelli e Iori, mentre non ci saranno Vita, Tsadjout e Mastrantonio. Venturato è molto soddisfatto del ...