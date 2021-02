Pre Ascoli-Salernitana | le dichiarazioni di Castori

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Per il preha parlato in conferenza stampa il tecnico dei granata, Fabrizio, presentando i temi del match in programma sabato 20 febbraio 2021 alle ore 14 allo stadio Del Duca. Pre: cosa ha detto? Dopo quattro pareggi consecutivi laè chiamata a ritrovare la vittoria su un campo ostico come riconosce lo stesso: “Mi aspetto una partita difficilissima. Conosco bene l’ambiente, la mentalità e la passione che circonda la squadra. Lì sono quasi di casa. La rosa è stata rifonndata a gennaio, il direttore sportivo Polito e il tecnico Sottil stanno garantendo una media di due punti a partita. Hanno motivazioni a mille, ci sono componenti che rendono il match totalmente in salita. ...

Leggi le dichiarazioni del tecnico granata Fabrizio Castori per il pre Ascoli-Salernitana match valido per la 2626esima giornata di Serie B ...Fiducia ad Adamonis: "Non c'è Belec ma noi abbiamo fatto una scelta. Sarà una gara difficilissima". Poi l'amarcord: "Il bomber ascolano, Campanini, ispirò un mio compito in classe" ...