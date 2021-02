Poste Italiane | i dipendenti | formati su guida sicura | testano i futuri mezzi ibridi ed elettrici

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 febbraio 2021) In collaborazione connews, in vista del rinnovo della flotta operativa più grande in Italia, ha organizzato un corso die mobilità elettrica per portalettere, autisti e responsabili del settore fleet presso il Centro diAci Sara di Vallelunga, dove hanno avuto modo di provare veicoli leggeri, auto e furgoni, veicoli a tre e quattro ruote con alimentazione termica, ibrida ed elettrica, confrontando e testando la risposta deiin varie situazioni di. I veicoli e gli allestimenti specifici per il settore postale proposti dalle 20 aziende più rappresentative del settore, comunica, sono stati oggetto di valutazione dagli stessi ...