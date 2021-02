Positivo alla variante brasiliana del coronavirus, 67enne morto in Abruzzo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un uomo della provincia di Chieti Positivo alla variante brasiliana del coronavirus è morto all’ospedale del capoluogo teatino, dove era ricoverato per i sintomi del Covid-19. Il decesso risale ad alcuni... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un uomo della provincia di Chietidelall’ospedale del capoluogo teatino, dove era ricoverato per i sintomi del Covid-19. Il decesso risale ad alcuni...

fanpage : L'operatore, vaccinato anche con la seconda dose, è risultato positivo alla #variantebrasiliana - LaStampa : Covid, positivo alla variante brasiliana: morto a 67 anni - OttoGerbotto : RT @europaverde_it: Liliana #Segre riesce ancora una volta a dare un esempio positivo, di fiducia e speranza per il futuro. Mentre le espri… - lucabattanta : RT @LiutoGiusto: Giusto per dare una corretta dimensione al fenomeno #coronavirus: attualmente in Italia si registra poco più di un nuovo c… - Giovannaconfal6 : RT @LaStampa: Covid, positivo alla variante brasiliana: morto a 67 anni -