Pirelli comunica le mescole per tutti i GP del 2021: ecco le designazioni La Pirelli ha comunicato le mescole per i 23 GP della stagione 2021. La maggior parte delle scelte è simile a quelle del 2020 o del 2019, ma per due gare - Azerbaigian e Brasile - la scelta è uno step ...

Le designazioni 2021 delle gomme Pirelli in F1 Flessibilità ? La nomina delle mescole per tutte le gare è una novità legata alle difficoltà logistiche causate dalla pandemia da Covid - 19.

Pirelli ha comunicato le sue mescole per le 23 gare previste del mondiale di Formula 1 2021. La scelta uniforme è quella C2-C3-C4, che sarà proposta per 12 ...

Ferrari gira a Jerez lunedì con le Pirelli da 18 La squadra del Cavallino aprirà i 30 giorni di test che la FIA ha concesso alla Casa milanese per sviluppare le gomme ribassate che saranno usate l'anno prossimo sulle monoposto a effetto suolo. Ogni ...

