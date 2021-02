Piano vaccini per salvare il turismo e modello Genova per i progetti del Recovery Plan (Di venerdì 19 febbraio 2021) vaccini e Recovery Plan. Su queste due direttive prioritarie il governo Draghi ha già cominciato a lavorare mentre l’esecutivo otteneva la fiducia prima al Senato poi alla Camera. Sulla campagna di vaccinazione l’obiettivo – scrive Repubblica – è quello di vaccinare metà degli italiani entro l’estate, in modo da garantire un rimbalzo del Pil anche attraverso la leva del turismo. Il ragionamento è che bisogna arrivare al clou della stagione turistica con il 50% di vaccinati sui 49 milioni di italiani da coprire (esclusi i minorenni), per chiudere poi ad agosto con il 60% del totale. Si punta a immunizzare 25 milioni di persone entro luglio, al ritmo di trecentomila vaccinati al giorno, e trenta milioni per la fine dell’estate. Per riuscire nell’impresa, sono già stati identificati 92 siti gestiti dalle forze armate, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 febbraio 2021). Su queste due direttive prioritarie il governo Draghi ha già cominciato a lavorare mentre l’esecutivo otteneva la fiducia prima al Senato poi alla Camera. Sulla campagna di vaccinazione l’obiettivo – scrive Repubblica – è quello di vaccinare metà degli italiani entro l’estate, in modo da garantire un rimbalzo del Pil anche attraverso la leva del. Il ragionamento è che bisogna arrivare al clou della stagione turistica con il 50% di vaccinati sui 49 milioni di italiani da coprire (esclusi i minorenni), per chiudere poi ad agosto con il 60% del totale. Si punta a immunizzare 25 milioni di persone entro luglio, al ritmo di trecentomila vaccinati al giorno, e trenta milioni per la fine dell’estate. Per riuscire nell’impresa, sono già stati identificati 92 siti gestiti dalle forze armate, ...

