Persona 5 Strikers nel nuovo trailer di lancio con i riconoscimenti della stampa (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'uscita occidentale di Persona 5 Strikers si avvicina e per festeggiare Atlus ha pubblicato un nuovo trailer di lancio. Oltre a delineare tutti i riconoscimenti della critica raccolti dal gioco di ruolo d'azione, fornisce anche un po' di contesto sulla nuova missione dei Ladri Fantasma. Ambientato diversi mesi dopo la fine di Persona 5, Strikers vede i Ladri Fantasma trascinati in una strana versione di Tokyo chiamata Prigione. È qui che i nostri eroi devono combattere contro le Ombre e alla fine scoprire cosa sta succedendo. Sviluppato da Omega Force insieme a P Studio, il combattimento di Persona 5 Strikers si svolge in tempo reale. "In cerca di un po' di riposo, i Ladri Fantasma si mettono in ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'uscita occidentale disi avvicina e per festeggiare Atlus ha pubblicato undi. Oltre a delineare tutti icritica raccolti dal gioco di ruolo d'azione, fornisce anche un po' di contesto sulla nuova missione dei Ladri Fantasma. Ambientato diversi mesi dopo la fine di5,vede i Ladri Fantasma trascinati in una strana versione di Tokyo chiamata Prigione. È qui che i nostri eroi devono combattere contro le Ombre e alla fine scoprire cosa sta succedendo. Sviluppato da Omega Force insieme a P Studio, il combattimento disi svolge in tempo reale. "In cerca di un po' di riposo, i Ladri Fantasma si mettono in ...

