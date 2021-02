Perseverance | il rover della Nasa su Marte per cercare vita

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Passati applausi e festeggiamenti per l’ammartaggio perfetto, adesso comincia il lavoro vero del rover Perseverance arrivato su Marte dopo un viaggio durato mesi. La partenza è stata il 30 giugno 2020. Non è il primo mezzo che la Nasa manda sul pianeta rosso, è il quinto, ma è quella con mezzi maggiori e più innovativi. L’obiettivo di tutte le missioni su Marte è stato quello di cercare tracce di vita sul pianeta, tracce passate o presenti.

Agenzia_Ansa : FLASHANSA ++++ Il Rover Perseverance è su Marte, il segnale è giunto a Terra++++ #Mars2020 #CountdowntoMars #ANSA

In primavera ci proverà anche la Cina per la prima volta, ma attualmente il più grande è proprio. Curiosity, ancora in funzione dopo quasi nove anni, farà compagnia al nuovo ... I campioni che raccoglierà nei prossimi mesi saranno, per la prima volta, riportati sulla Terra per essere analizzati alla ricerca di vita ...