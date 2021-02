“Perché sospeso il televoto tra Giulia e Stefania”. GF Vip, voci su roba che scotta. La verità in diretta (Di venerdì 19 febbraio 2021) A pochissime ore dalla diretta il servizio di preferenze più democratico su piazza risulta ancora non funzionante. Un evento particolare, significativo dell’effettivo seguito che il reality show del GF Vip si porta dietro durante ogni sua edizione, forse ai massimi storici in quella corrente. Complici le restrizioni in termini di libero spostamento, infatti, quello di quest’anno è di fatto uno degli audience più complici e incollati allo schermo di sempre. Il sistema di televoto potrebbe a tal proposito essere stato causato da un massiccio sovraccarico dei server, conseguenza del grande numero di voti a sostegno dell’una o dell’altra nominata di questa turnata di eliminazione. Giulia Salemi e Stefania Orlando. Senza dubbio due tra le protagoniste più agguerrite, e amate, della quinta edizione del Grande ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 19 febbraio 2021) A pochissime ore dallail servizio di preferenze più democratico su piazza risulta ancora non funzionante. Un evento particolare, significativo dell’effettivo seguito che il reality show del GF Vip si porta dietro durante ogni sua edizione, forse ai massimi storici in quella corrente. Complici le restrizioni in termini di libero spostamento, infatti, quello di quest’anno è di fatto uno degli audience più complici e incollati allo schermo di sempre. Il sistema dipotrebbe a tal proposito essere stato causato da un massiccio sovraccarico dei server, conseguenza del grande numero di voti a sostegno dell’una o dell’altra nominata di questa turnata di eliminazione.Salemi eOrlando. Senza dubbio due tra le protagoniste più agguerrite, e amate, della quinta edizione del Grande ...

SOGSPPstan : @Giovann89958800 Sono bloccati gli sms perché il televoto è sospeso - trashinando : Se il televoto resta sospeso fino a stasera senza essere interrotto, andate pure già a fare le ricariche perché ci… - m_a_rtadella : Sono sempre più convinta che se il televoto è bloccato ma sospeso e non annullato è perché vogliono portarlo a term… - tramontidipinti : @Rikostituente Dici? Che strano... quindi in pratica l’hanno sospeso prima perché hanno ricevuto troppi voti oppure… - spilltheteapls2 : Ma se hanno sospeso il televoto perché il GF non fa un comunicato? #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sospeso Giochi con me? Ssshhh... sottovoce! Quando Lupin capisce che dietro al rapimento si nasconde il fantomatico Dottor Moustache non può più tirarsi indietro perché, nessuno lo sa, ma i due hanno un vecchio conto in sospeso... GUIDA PER ...

Inps digitale e Spid, "anziani penalizzati" I sindacati pensionati esprimono quindi preoccupazione perché "Già dal 1 Ottobre 2020 è stato sospeso il rilascio dei nuovi pin personali e dal prossimo 1 ottobre 2021 l'unica modalità di accesso al ...

La «via dei vegetariani esiste davvero». A Gorizia (e non è un caso) Corriere della Sera Quando Lupin capisce che dietro al rapimento si nasconde il fantomatico Dottor Moustache non può più tirarsi indietro, nessuno lo sa, ma i due hanno un vecchio conto in... GUIDA PER ...I sindacati pensionati esprimono quindi preoccupazione"Già dal 1 Ottobre 2020 è statoil rilascio dei nuovi pin personali e dal prossimo 1 ottobre 2021 l'unica modalità di accesso al ...