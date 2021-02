Per El Pais il Napoli è stato battuto da un “modesto Granada” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Ora il favorito a passare il turno è il Granada”. Il “modesto Granada”. Così chiama El Pais la squadra spagnola che ha battuto il Napoli. “modesto”. Una squadra che ha “adempiuto perfettamente all’appuntamento speciale con la sua storia” contro “una rivale di sostanza” come il Napoli. Per l’autorevole quotidiano spagnolo “il Granada ha fatto una grande vittoria” nonostante “assenze importanti, come quelle di Soldado, Luis Suárez e Milla”. El Pais sottolinea il ridimensionamento sul campo di una “nobile” italiana, sicuramente più quotata degli andalusi, descritti come un gruppo molto bravo a sfruttare i momenti della partita. “Il Napoli, con tante assenze e un ritmo lento, è caduto nella trappola tesa ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Ora il favorito a passare il turno è il”. Il “”. Così chiama Ella squadra spagnola che hail. “”. Una squadra che ha “adempiuto perfettamente all’appuntamento speciale con la sua storia” contro “una rivale di sostanza” come il. Per l’autorevole quotidiano spagnolo “ilha fatto una grande vittoria” nonostante “assenze importanti, come quelle di Soldado, Luis Suárez e Milla”. Elsottolinea il ridimensionamento sul campo di una “nobile” italiana, sicuramente più quotata degli andalusi, descritti come un gruppo molto bravo a sfruttare i momenti della partita. “Il, con tante assenze e un ritmo lento, è caduto nella trappola tesa ...

