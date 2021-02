“Per Di Battista contatti con Italia dei Valori”. E lui replica: “Voci false” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alessandro “Di Battista farà come Renzi con Italia Viva” quando ha fatto la scissione dal Pd. “Sappiamo che ci sono contatti con l’Italia dei Valori”. Così fonti M5S, in vista dell’annunciato intervento social che l’ex deputato grillino terrà domani. Ma l’ex pentastellato respinge i sospetti avanzati dalle fonti e replica all’Adnkronos: “Invito i miei ex colleghi a non mettere in giro, tra l’altro senza nemmeno metterci la faccia, Voci false sul mio conto. Patti chiari e amicizia lunga. Tra l’altro se mi paragonano a Renzi mi paragonano ad un loro alleato di governo”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alessandro “Difarà come Renzi conViva” quando ha fatto la scissione dal Pd. “Sappiamo che ci sonocon l’dei”. Così fonti M5S, in vista dell’annunciato intervento social che l’ex deputato grillino terrà domani. Ma l’ex pentastellato respinge i sospetti avanzati dalle fonti eall’Adnkronos: “Invito i miei ex colleghi a non mettere in giro, tra l’altro senza nemmeno metterci la faccia,sul mio conto. Patti chiari e amicizia lunga. Tra l’altro se mi paragonano a Renzi mi paragonano ad un loro alleato di governo”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : Gli Uffizi di Firenze hanno acquistato un capolavoro del Cinquecento ritenuto perduto: è l''Enigma di Omero', olio… - Linkiesta : L’addio di #Dibba e il tramonto della politica pasticciona. Per i grillini il futuro è nero, la crisi drammatica,… - sandronedazieri : Di Battista si fa da parte. Le sue decisioni non cambieranno più le sorti dei popoli, i suoi pensieri non forgerann… - fattoquotidiano : M5s, Di Battista: ‘Non mi occupo di correnti, sul mio conto voci false’. Il segretario di Italia dei valori: ‘Conta… - El_Duraminga : RT @a_smeriglia: Di Maio fa un ultimo tentativo per convincere Di Battista a restare. (Rererepost) -