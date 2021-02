Per Antonino e Belen anche il dolore di un aborto prima della nuova gravidanza: la confessione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come ormai ben saprete, nella puntata di Verissimo in onda il 20 febbraio 2021, Belen Rodriguez sarà ospite di Silvia Toffanin. Una intervista molto forte quella che vedremo su Canale 5 durante la quale la bella argentina racconterà della grande felicità in vista dell’arrivo del suo secondo figlio. Sarà una femminuccia e lei e Antonino Spinalbese hanno anche già scelto il nome per la sorellina del piccolo Santiago. Una notizia che ha riempito il cuore di entrambi di grande felicità perchè nonostante questa storia sia iniziata da poco, meno di un anno, Belen e Antonino hanno capito sin da subito di amarsi alla follia e di voler una vita insieme con una famiglia allargata. Nello studio di Verissimo però Belen ha anche spiegato che c’è stato un momento ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come ormai ben saprete, nella puntata di Verissimo in onda il 20 febbraio 2021,Rodriguez sarà ospite di Silvia Toffanin. Una intervista molto forte quella che vedremo su Canale 5 durante la quale la bella argentina racconteràgrande felicità in vista dell’arrivo del suo secondo figlio. Sarà una femminuccia e lei eSpinalbese hannogià scelto il nome per la sorellina del piccolo Santiago. Una notizia che ha riempito il cuore di entrambi di grande felicità perchè nonostante questa storia sia iniziata da poco, meno di un anno,hanno capito sin da subito di amarsi alla follia e di voler una vita insieme con una famiglia allargata. Nello studio di Verissimo peròhaspiegato che c’è stato un momento ...

