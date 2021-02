Pensioni ultime notizie | accredito marzo | le date ufficiali

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 19 febbraio 2021): il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha firmato l’Ordinanza n. 740 del 12 febbraio 2021: qui sono elencate ledidi pagamento dellerelative alle mensilità di, aprile e maggio. Giunti a metà febbraio, infatti, ci si chiedeva se anche a, come però era plausibile, l’della pensione presso le Poste venisse scaglionato su piùin base all’iniziale del cognome, come già avvenuto nei mesi precedenti per evitare assembramenti durante un periodo critico sotto l’aspetto sanitario. Anche per i prossimi tre mesi, dunque, il pagamento degli assegni per chi ha l’presso le Poste sarà ...