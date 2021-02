Pensioni in contanti | pagamento anticipato confermato a marzo | aprile e maggio 2021 | ecco il calendario

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Sullecontinua a pesare l'effetto Covid-19. Oltre ai già noti problemi di sostenibilità del sistema assistenziale e previdenziale nel lungo termine, c'è la questione oggettiva di evitare i rischi di assembramento per coloro che hanno già maturato un assegno previdenziale. Non stupisce quindi che la Protezione Civile abbia firmato nelle ultime ore una nuova ordinanza, con la quale si conferma che la strategia delalfabetico per cognome adottata sin dallo scoppio della pandemia (nella prima parte del 2020) verrà estesa perlomeno fino al prossimo mese di. Sulla questione non si esclude nemmeno che la prassi straordinaria venga resa strutturale, vista l'oggettiva utilità nell'evitare code e nella possibilità di gestire in modo più semplice i pagamenti delle. Detto ...

rumarno2 : #mimandaraitre Continuate a impedire i pagamenti in contanti,salari e pensioni comprese,e le banche vivranno ancor… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni contanti

...alle Poste Italiane la gestione dell'accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione con il pagamento indei trattamenti pensionistici, degli assegni, dellee ......marzo 2021: quali sono le modalità di riscossione? Come per i scorsi mesi ogni pensionato può decidere anche di delegare un'altra persona per riscuotere la pensione. Il pagamento in...L’Inps ha comunicato che anche per marzo 2021 le pensioni verranno anticipate, confermando il calendario scaglionato su più date a seconda dell’iniziale del cognome per il pagamento degli assegni pens ...Cosa aspettarsi da Draghi in tema di riforma pensioni e con la spesa previdenziale fuori controllo. Tre proposte sul tavolo.