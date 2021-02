Pensioni anticipate 2021, ecco quali sono i piani di Draghi su Quota 100 e flat tax (Di venerdì 19 febbraio 2021) quali sono le novità sulle Pensioni anticipate 2021 con il nuovo Governo Draghi? A fornire delle anticipazioni al riguardo è stato Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega alla Camera. Ai microfoni di Radio Cusano Campus durante la trasmissione ‘L’Italia s’é desta’, ha fatto sapere cosa è emerso nel corso dei colloqui con Draghi. Il politico leghista si è trovato d’accordo con il pensiero che il neo premier ha sugli investimenti, ma non con quello riguardante Quota 100 e flat tax. Dalle sue parole quindi, è stato possibile fare una sorta di quadro con le ipotesi che si potrebbero mettere poi nero su bianco nei prossimi giorni. Certo è ancora presto per avere delle certezze, ma ci sarebbero delle basi su cui ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 febbraio 2021)le novità sullecon il nuovo Governo? A fornire delle anticipazioni al riguardo è stato Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega alla Camera. Ai microfoni di Radio Cusano Campus durante la trasmissione ‘L’Italia s’é desta’, ha fatto sapere cosa è emerso nel corso dei colloqui con. Il politico leghista si è trovato d’accordo con il pensiero che il neo premier ha sugli investimenti, ma non con quello riguardante100 etax. Dalle sue parole quindi, è stato possibile fare una sorta di quadro con le ipotesi che si potrebbero mettere poi nero su bianco nei prossimi giorni. Certo è ancora presto per avere delle certezze, ma ci sarebbero delle basi su cui ...

