Pd: pagina Facebook su Gualtieri sindaco è fake (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma – "Stiamo provvedendo a denunciare gli autori di una pagina fake su Facebook dal nome 'Roma al Futuro' che pubblica foto dell'onorevole Roberto Gualtieri in relazione ad una sua candidatura a sindaco". Lo dichiara in una nota la Federazione del Partito Democratico di Roma. "Diffidiamo dalla diffusione e dal considerarla in qualsiasi modo un'iniziativa riconducibile al Partito Democratico. Confidiamo che il tempestivo intervento delle autorita' consenta di capire quale sia la fonte di ispirazione di questa iniziativa".

