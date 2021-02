Patty Pravo | «Non ho mai voluto sposarmi | l’ho fatto per non far mancare nulla ai miei compagni»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 febbraio 2021)racconta di sé al Corriere della Sera descrivendosi come «una ragazza normale», nonostante sa di non essere mai stata dentro i canoni giudicati normali. «Ho scelto sempre seguendo il mio istinto, e ogni tanto c’era sicuramente da stupirsi». Ed aggiunge: «Anche una diva può essere una ragazza normale. Io sono quello che gli altri vogliono vedere. Sono un’interprete e quando interpreto divento un’altra cosa. Nella vita sono una ragazza abbastanza normale… oddio normale… Quando vai in scena viene fuori un’aura diversa, di luce, perché sei sul palco, perché c’è il pubblico». Nella sua vita conta ben 5 matrimoni «Irrequieta sicuramente. Io non homai, sono stati ia volermi sposare e per non farloro ...