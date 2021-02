Passaporto sanitario o tampone negativo per le vacanze in Sicilia e Sardegna? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le isole maggiori più di tutti sembrano porsi la domanda sull'eventualità di introdurre controlli intensificati in vista della prossima stagione estiva. La quadra però non si trova. Intanto sarà un ... Leggi su today (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le isole maggiori più di tutti sembrano porsi la domanda sull'eventualità di introdurre controlli intensificati in vista della prossima stagione estiva. La quadra però non si trova. Intanto sarà un ...

Olbia, turismo e passaporto sanitario: "Servono regole chiare e uniche" Nel 2020 ci sono stati dei proclami sul passaporto sanitario: un'idea straordinaria, ma che in quel momento era di difficile attuazione e che ha creato molta confusione. L'anno scorso non era ...

Dall'Unione Europea arriva l'ok per test Covid uguali per tutti Il Comitato per la sicurezza sanitaria dell'Ue ha dato l'ok a un elenco comune di test antigenici rapidi per il Covid-19, con certificati riconosciuti da tutti i Paesi europei. «Se per un'attività son ...

