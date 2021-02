Passano in arancione Campania, Emilia Romagna e Molise (Di sabato 20 febbraio 2021) In base ai dati e alle indicazioni della cabina di Regia, il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà l'ordinanza in vigore a partire da domenica 21 febbraio per cui tre Regioni Passano dalla zona gialla all'arancione: sono Campania, Emilia Romagna e Molise. Da domenica, quindi, questo è il quadro completo delle Regioni: in fascia rossa nessuna (con Umbria e Provincia di Bolzano che hanno già predisposto zone rosse a livello regionale). In fascia arancione Abruzzo, Liguria, PA Bolzano, PA Trento, Toscana, Umbria, Campania, Emilia Romagna e Molise. in fascia gialla Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle Aosta e Veneto. ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 20 febbraio 2021) In base ai dati e alle indicazioni della cabina di Regia, il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà l'ordinanza in vigore a partire da domenica 21 febbraio per cui tre Regionidalla zona gialla all': sono. Da domenica, quindi, questo è il quadro completo delle Regioni: in fascia rossa nessuna (con Umbria e Provincia di Bolzano che hanno già predisposto zone rosse a livello regionale). In fasciaAbruzzo, Liguria, PA Bolzano, PA Trento, Toscana, Umbria,. in fascia gialla Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle Aosta e Veneto. ...

