Partono vaccinazioni Vigili del Fuoco

Roma – E' partita questa mattina la vaccinazione del personale dei Vigili del Fuoco nell'hub di Fiumicino. Sul posto erano presenti l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo e il Prefetto Laura Lega, Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Ultime Notizie dalla rete : Partono vaccinazioni Partono domani le vaccinazioni per il personale scolastico piemontese. In 48.452 hanno già fatto richiesta Sono 4.278 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all'Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 265 è stata somministrata la seconda dose. Dall'...

Partono le vaccinazioni per docenti e anziani Per quanto riguarda le vaccinazioni domiciliari riservate agli over 80 impossibilitati a spostarsi dal proprio domicilio: gli utenti al momento della prenotazione hanno ricevuto un coupon che ...

Asl 1, partono vaccinazioni a ultra 80enni Il Capoluogo Vaccini e disabilità: succede nelle Regioni Mentre in Emilia Romagna dal 22 febbraio partiranno le vaccinazioni anti-Covid delle persone con disabilità, si presenta invece all’insegna dell’incertezza la situazione in Campania, dove è la FISH ...

Vaccino russo Sputnik V, il parere tecnico dello Spallanzani: “È efficace al 91,6%” Il parere tecnico scientifico del team ‘Sperimentazioni Vaccini’ dello Spallanzani conferma l’efficacia del vaccino russo Sputnik V ...

