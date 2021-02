Partite Iva, entro la fine di aprile lo Stato vuole 6,8 miliardi di tasse. Follia! (Di venerdì 19 febbraio 2021) Iva, ritenute, imposte sui redditi, acconti e contributi: da oggi e fino al 30 aprile il conto arretrato da pagare all’erario da parte delle Partite Iva ammonta a 6,8 miliardi di euro. aprile 2021 sarà un mese da incubo vista la quantità di scadenze fiscali, risultato di proroghe e rinvii che vanno avanti ormai dal decreto Agosto e poi dalla serie Ristori. Tutti i provvedimenti non si sono occupati di aiutare davvero le Partite Iva ma semplicemente di posticipare gli appuntamenti col Fisco, e ad aprile 2021 -salvo un ulteriore intervento in extremis da parte del nuovo governo – arriverà la resa dei conti. Come sottolinea money.it, dunque, “le Partite IVA sono chiamate alla cassa nonostante le aperture a singhiozzo degli ultimi mesi, legate al colore delle zone”. ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 19 febbraio 2021) Iva, ritenute, imposte sui redditi, acconti e contributi: da oggi e fino al 30il conto arretrato da pagare all’erario da parte delleIva ammonta a 6,8di euro.2021 sarà un mese da incubo vista la quantità di scadenze fiscali, risultato di proroghe e rinvii che vanno avanti ormai dal decreto Agosto e poi dalla serie Ristori. Tutti i provvedimenti non si sono occupati di aiutare davvero leIva ma semplicemente di posticipare gli appuntamenti col Fisco, e ad2021 -salvo un ulteriore intervento in extremis da parte del nuovo governo – arriverà la resa dei conti. Come sottolinea money.it, dunque, “leIVA sono chiamate alla cassa nonostante le aperture a singhiozzo degli ultimi mesi, legate al colore delle zone”. ...

