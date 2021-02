Pappagallo (Cantante Mascherato), chi è? Il dettaglio non sfugge (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Questa sera su Rai1 andrà in onda una puntata de Il Cantante Mascherato e ci si domanda chi si nasconde sotto la maschera del Pappagallo. Moltissima curiosità ruota attorno alla maschera del Pappagallo, uno dei protagonisti di questa nuova edizione del programma Il Cantante Mascherato. Oggi andrà in onda una nuova puntata dello show, condotto Leggi su youmovies (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Questa sera su Rai1 andrà in onda una puntata de Ile ci si domanda chi si nasconde sotto la maschera del. Moltissima curiosità ruota attorno alla maschera del, uno dei protagonisti di questa nuova edizione del programma Il. Oggi andrà in onda una nuova puntata dello show, condotto

selinrauhl : Stasera c'è il cantante Mascherato voglio in tutti i modi capire se il pappagallo e De Sica o no Sono sicura al 90% - infoitcultura : Il cantante mascherato: Pappagallo chi è? Red Canzian il più papabile - Ginko92_ : RT @IlCantanteRai1: Queste le ipotesi dei nostri giudici ?? Voi ne cosa pensate? Rivedi l'esibizione di PAPPAGALLO?? per trovare qualche in… - IlCantanteRai1 : Queste le ipotesi dei nostri giudici ?? Voi ne cosa pensate? Rivedi l'esibizione di PAPPAGALLO?? per trovare qualch… - juary_saints : “Non posso dirlo, ma faccio il tifo per il Pappagallo”. È @albmatano a nascondersi dietro la maschera? Ecco quello… -