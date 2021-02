Papà e figlio con la sindrome di Lynch | “Grati alla prevenzione”

Leggi su dire

(Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – Una famiglia fortemente condizionata da una mutazione genetica rara eppure orientata a positività e generosità verso chi si trova all’improvviso davanti ad una diagnosi di questo tipo, con un impegno in prima linea per l’Associazione Mutagens. È così che Olivo e Dario, padre e figlio affetti dalla Sindrome di Lynch, si raccontano all’Agenzia Dire. La storia clinica della loro famiglia è iniziata nel 2000, quando al fratello di Olivo è stato diagnosticato un carcinoma al colon. “Fortunatamente il medico che lo aveva in cura, il dottor Laghi dell’Humanitas di Rozzano ha avuto l’intuizione di fare dei controlli a tutta la famiglia, perché convinto che ci fosse una familiarità con la malattia- racconta Olivo- All’epoca io stesso avevo delle perdite di sangue sporadiche ma non mi ero preoccupato più di tanto. In realtà ho scoperto di avere anche io un carcinoma al retto, anche a mia sorella è stato diagnosticato al colon. Da lì sono iniziati cicli di radioterapia e negli anni successivi tanti interventi per l’asportazione di polipi, quasi sempre di piccole dimensioni. Solo in un’occasione mi è stato asportato un tratto di colon per un polipo particolarmente difficile. In generale però la prevenzione mi ha aiutato molto a prevenire la comparsa di altri carcinomi, anche se da un anno mi è stato diagnosticato un altro tumore alla prostata che però non sappiamo se sia collegato o no alla mia mutazione”.