Paolo Bonolis | “Gay è naturale | che male c’è se un bambino cresce con due uomini”

(Di venerdì 19 febbraio 2021)ieri sera è stato ospite di Giorgio Panariello e Marco Giallini nel programma di Rai Tre, Lui è peggio di me, dove è stato intervistato. Il primo dei tanti ospiti della seconda puntata di #LuiÈPeggioDiMe è @pic.twitter.com/W2uVhxsdv5 — Rai3 (@RaiTre) February 18, 2021 Quando sono entrati a parlare di omosessualità, il conduttore di Avanti Un Altro ha risposto (come riportato da Gay.it): “Una cosa che mi ha fatto sempre molto divertire, quando in qualche trasmissione mi chiedono “che giudizio dai dell’omosessualità?”. E io penso, “ma che caz*o di domanda è?”. Perchè dovrei avere un giudizio. È come se mi chiedessero un giudizio sulle alghe, sui piccioni, sul colore viola. È una cosa, che c’è, e amen. Dinanzi all’immagine di Ricky Martin che con il proprio compagno ...

... Quelli che il calcio condotta da Nicola Savino , per le reti Mediaset , ' Avanti un altro! ' condotta da. Da segnalare la vincita del premio 'Emozione' nella manifestazione ' Il ...Su Rai3 per la seconda puntata del nuovo show 'Lui è peggio di me', con Giorgio Panariello e Marco Giallini alla conduzione e tra gli ospiti, Fiorella Mannoia, Il Volo, Gigi D'Alessio, ...Paolo Bonolis sta realizzando diversi progetti in questo periodo: non solo le puntate di Avanti un Altro, ma anche il nuovo format dedicato alla lettura e ...Paolo Bonolis è stato ospite di Giorgio Panariello e Marco Giallini nella loro nuova trasmissione “Lui è peggio di me” su Rai 3.