Paola Ansuini, la seconda donna alla comunicazione di Palazzo Chigi (Di venerdì 19 febbraio 2021) È Paola Ansuini la portavoce di Mario Draghi. Sposata, due figli e una lunga carriera in Banca d'Italia, è la seconda donna in questo ruolo Paola Ansuini è la seconda donna a ricoprire il ruolo di capo della comunicazione di Palazzo Chigi. L'altra donna è stata Betty Monti nel governo Draghi. Questa volta a scegliere una donna è stato lo stesso Draghi, che conosce da tempo la Ansuini perché impegnata in Banca d'Italia dal 1988. Non si conoscono molti dettagli sulla sua vita privata, ma sappiamo che è sposata, ha quattro figli e, a quanto pare, ami particolarmente i cani. Infatti possiede un Golden Retriever. Se della sua vita privata non si sa molto, ...

