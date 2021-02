Pallanuoto, A1 femminile 2021: domani l’ultima giornata della regular season. C’è Orizzonte-SIS Roma (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un doppio scontro diretto, per decidere il primo posto nei due gironi. Va a concludersi la regular season di questo particolare campionato di A1 di Pallanuoto femminile con l’ultima giornata, sicuramente la più bella, anche se in palio resta davvero poco. Nel Gruppo A la sfida tra CS Plebiscito e C.S.S. Verona, con le padovane che all’andata riuscirono ad imporsi di misura, agguantando così il primato nel raggruppamento. Ancor più atteso il match che vede di fronte nel B L’Ekipe Orizzonte e la Lifebrain S.I.S Roma, ultime vincitrici di Coppa Italia e scudetto. 6^ giornata – sabato 20 febbraio girone A 15.00 PallanuotoTrieste-Bogliasco 1951 19.30 CS Plebiscito-C.S.S. Verona girone B 16.00 L’Ekipe ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un doppio scontro diretto, per decidere il primo posto nei due gironi. Va a concludersi ladi questo particolare campionato di A1 dicon, sicuramente la più bella, anche se in palio resta davvero poco. Nel Gruppo A la sfida tra CS Plebiscito e C.S.S. Verona, con le padovane che all’andata riuscirono ad imporsi di misura, agguantando così il primato nel raggruppamento. Ancor più atteso il match che vede di fronte nel B L’Ekipee la Lifebrain S.I.S, ultime vincitrici di Coppa Italia e scudetto. 6^– sabato 20 febbraio girone A 15.00Trieste-Bogliasco 1951 19.30 CS Plebiscito-C.S.S. Verona girone B 16.00 L’Ekipe ...

