Palermo | si ferma Valente | da valutare le condizioni dell’esterno | contro il Catanzaro tornano Almici e Odjer

Il Palermo si proietta alla gara interna di domenica contro il Catanzaro. I rosanero dovranno vedersela contro la compagine calabrese nella sfida valida per la 26a giornata del campionato di Serie C (girone C). Sfida importante per gli uomini guidati da Roberto Boscaglia che in caso di successo avanzerebbero ancora in classifica. Il tecnico gelese dovrà probabilmente rinunciare a Nicola Valente che è uscito malconcio dalla sfida di Torre del Greco a causa di un infortunio muscolare all'adduttore sinistro, di conseguenza nella giornata odierna se ne saprà di più. Nel match del "Renzo Barbera" torneranno a disposizione diversi pezzi da 90: da Alberto Almici a Mario Santana fino al ...

