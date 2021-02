Palermo, rissa durante un battesimo: calci, pugni e insulti tra due famiglie per fare la foto col bambino (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un battesimo nella chiesa madre di San Cipirello, in provincia di Palermo, si è trasformato in una rissa. durante la cerimonia, tenutasi domenica scorsa, le famiglie dei genitori del piccolo di appena 7 mesi hanno iniziato a litigare e insultarsi fino ad arrivare alle mani. Il nonno materno del bambino è stato colpito da diversi calci e pugni da un membro della famiglia paterna. Come riporta il Giornale di Sicilia, i genitori del piccolo, ragazzi appena ventenni, si sono separati ma avevano deciso di riunirsi solo in quella occasione importante per il proprio figlio, invitando circa trenta persone. durante la foto di rito, le due famiglie si sono messe a litigare a causa dell’insistenza di una zia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Unnella chiesa madre di San Cipirello, in provincia di, si è trasformato in unala cerimonia, tenutasi domenica scorsa, ledei genitori del piccolo di appena 7 mesi hanno iniziato a litigare e insultarsi fino ad arrivare alle mani. Il nonno materno delè stato colpito da diversida un membro della famiglia paterna. Come riporta il Giornale di Sicilia, i genitori del piccolo, ragazzi appena ventenni, si sono separati ma avevano deciso di riunirsi solo in quella occasione importante per il proprio figlio, invitando circa trenta persone.ladi rito, le duesi sono messe a litigare a causa dell’insistenza di una zia e ...

