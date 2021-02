Palermo, la Primavera torna in campo: i rosanero si preparano a sfida il Bisceglie (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Primavera torna a vedere la luce.I settori giovanili di tutta Italia tornano pian piano a respirare aria nuova dopo la lunga sospensione dovuta all'emergenza Covid 19. Il Palermo esordirà nel campionato Primavera 3 nella sfida contro il Bisceglie, impegno casalingo per i ragazzi guidati da Antonino Capodicasa che alle 14.30 scenderanno in campo al "Pasqualino" di Carini.«Una squadra quasi interamente "made in Palermo", quella guidata da Capodicasa, - scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia' - con la maggior parte dei calciatori confermati dal vivaio della passata stagione, quella della rinascita anche del calcio giovanile a tinte rosanero. Alcuni di questi giovani hanno anche avuto modo di fare il ... Leggi su mediagol (Di venerdì 19 febbraio 2021) Laa vedere la luce.I settori giovanili di tutta Italiano pian piano a respirare aria nuova dopo la lunga sospensione dovuta all'emergenza Covid 19. Ilesordirà nel campionato3 nellacontro il, impegno casalingo per i ragazzi guidati da Antonino Capodicasa che alle 14.30 scenderanno inal "Pasqualino" di Carini.«Una squadra quasi interamente "made in", quella guidata da Capodicasa, - scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia' - con la maggior parte dei calciatori confermati dal vivaio della passata stagione, quella della rinascita anche del calcio giovanile a tinte. Alcuni di questi giovani hanno anche avuto modo di fare il ...

GdS - Lucca boom. 'Il Palermo vince la scommessa, ora ha un tesoro' In pagina spazio anche alle notizie di campo, alla partenza del campionato Primavera e allo spazio ... E nel frattempo il Palermo inizia a vedere i frutti della scommessa fatta un anno fa in serie D: in ...

Previsioni meteo: squilli di primavera ... "facendo assaporare un'atmosfera da inizio primavera". Viceversa al Nord e su alcuni settori ... Temperature massime: 14° a Napoli, 16° a Bari e Palermo.

Ag. Lucca: "A gennaio abbiamo rifiutato un'offerta importante" Dieci gol in stagione per Lorenzo Lucca, quasi uno ogni due partite per il centravanti del Palermo, alla prima vera stagione tra i grandi. L'agente del giocatore, Antonino Imbrogia, ha parlato del ren ...

