Pagelle Stella Rossa-Milan | i voti della Gazzetta | bene Tonali | male Meite

Gazzetta_it : #EuropaLeague, le pagelle di #StellaRossaMilan: Tomori affidabile, è da 6,5. Male Mandzukic: 5 - PianetaMilan : Pagelle #StellaRossaMilan, i voti della @Gazzetta_IT: bene l'ingresso di #Tonali, ancora male #Meite - infoitsport : Stella Rossa-Milan, le pagelle di CM: Mandzukic non convince, male Romagnoli e Meite. Hernandez è super - MilanWorldForum : Stella Rossa - Milan 2-2. Le pagelle della GDS -) - Milannews24_com : EL, Stella Rossa Milan 2-2, le pagelle rossonere: Kalulu una garanzia -

Leggi anche : Milan -Rossa, quando si gioca il ritorno di Europa LeagueRossa - Milan 2 - 2,e tabellino: Meite distratto, Mandzukic in crescita Milan, un'altra idea a zero ...Il giorno dopo il pareggio per 2-2 in casa della Stella Rossa, ecco le pagelle del Milan riportate questa mattina sulla Gazzetta dello Sport ...Siamo vicini sia in classifica che a livello di forza in campo, la sfida arriva nel momento giusto» Queste le parole del tecnico rossonero sul derby di domenica:. «Ci sono stati tanti… Leggi ...