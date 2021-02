Pa: Draghi, 'sarà all'altezza del momento straordinario che viviamo' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "È un diritto innegabile dei cittadini e le imprese di ricevere servizi puntuali, efficienti e di qualità. È un dovere delle Pubbliche Amministrazioni attrezzarsi perché ciò avvenga. Il nostro impegno sarà quello di rafforzare la capacità amministrativa anche attraverso un'azione volta a selezionare le migliori competenze, a formare e riqualificare le persone, per realizzare un'amministrazione all'altezza dei compiti che il momento straordinario chiede a tutti noi". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel suo primo incontro pubblico dopo la fiducia, intervenendo alla Corte dei Conti per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "È un diritto innegabile dei cittadini e le imprese di ricevere servizi puntuali, efficienti e di qualità. È un dovere delle Pubbliche Amministrazioni attrezzarsi perché ciò avvenga. Il nostro impegnoquello di rafforzare la capacità amministrativa anche attraverso un'azione volta a selezionare le migliori competenze, a formare e riqualificare le persone, per realizzare un'amministrazione all'dei compiti che ilchiede a tutti noi". Lo ha detto il premier Mario, nel suo primo incontro pubblico dopo la fiducia, intervenendo alla Corte dei Conti per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.

Ultime Notizie dalla rete : Draghi sarà Draghi: 'Recovery Fund occasione unica, Corte Conti sarà guardiano' Lo dice Mario Draghi all'inaugurazione dell'anno giudiziario. 'Oggi il ruolo della Corte diventa cruciale: sta a chi governa fare scelte strategiche e a chi controlla verificare che le risorse siano ...

La svolta green del governo, l'eredità in chiaroscuro dei 5 Stelle ... seguendo le linee programmatiche di Draghi, bisognerà trovare la forza per distinguere produzioni e filiere non più compatibili con scenari ecosostenibili non solo italiani, ma globali. Sarà ...

