Overwatch 2 vuole cambiare il PvP tra abilità passive di ruolo ed eroi rivoluzionati

(Di sabato 20 febbraio 2021) Reinhardt è l'esempio più evidente di come il PvP diproporre delle novità davvero importanti, capaci di dare vita a elementi che per i giocatori possano rappresentare la realizzazione di comportamenti naturali e assolutamente spontanei. In questo senso il team di2 ha discusso di diversi aspetti a partire dal feeling delle armi, dalla loro capacità di trasmettere per esempio il fatto che le munizioni stanno per terminare. Ma questo è davvero solo l'inizio, solo un elemento che scalfisce a malapena la superficie di una serie di cambiamenti molto più radicali. La volontà è quella di proporre una esperienza diversa e nuova. C'è spazio per la presenza didicon, ad esempio, glidamage che hanno un bonus alla velocità, ...

Eurogamer_it : Overwatch 2 vuole rivoluzionare anche il PvP. Ecco come. #BlizzConline #Overwatch2 -

Ultime Notizie dalla rete : Overwatch vuole

La Gazzetta dello Sport

Non è che nonrealizzare un sequel, semplicemente non hanno nessuno per crearlo, almeno per ... più recentemente, il porting PC di Spyro Reignited Trilogy e la versione Switch di. ...In ottica gaming il caso più eclatante è in uno sparatutto come, ad esempio, quando si ... ma per chiil fattore 'WOW' è assicurato. La parte multimediale è molto comoda e, via Synapse, ...Non solo una soluzione alla pandemia: da diversi anni i videogiochi competitivi sono diventati uno strumento importante di teambuilding all’interno delle grandi aziende. Ora è nata anche una lega per ...Rocket League e Overwatch si incontrano in un titolo competitivo potenzialmente molto interessante. Continua la nostra copertura delle gemme nascoste tra le centinaia di titoli presentati durante il ...