Orari 25^ giornata Serie A: Milan-Udinese in contemporanea con Sanremo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nessuna deroga per Milan-Udinese e per Zlatan Ibrahimovic: la gara della 25^ giornata si giocherà in contemporanea con Sanremo Nessuna deroga concessa per Sanremo al Milan e Zlatan Ibrahimovic: la gara contro l’Udinese, infatti, sarà giocata mercoledì 3 febbraio alle 20:45 in concomitanza con la kermesse canora. Grande turno infrasettimanale in cui spicca anche il derby di Genova. Si chiude il 4 marzo con Parma-Inter. 02/03/2021 h. 18.30 Lazio-Torino 02/03/2021 h. 20.45 Juve-Spezia 03/03/2021 h. 18.30 Sassuolo-Napoli 03/03/2021 h. 20.45 Atalanta-Crotone 03/03/2021 h. 20.45 Benevento-Verona 03/03/2021 h. 20.45 Cagliari-Bologna 03/03/2021 h. 20.45 Fiorentina-Roma 03/03/2021 h. 20.45 Genoa-Sampdoria 03/03/2021 h. 20.45 ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nessuna deroga pere per Zlatan Ibrahimovic: la gara della 25^si giocherà inconNessuna deroga concessa perale Zlatan Ibrahimovic: la gara contro l’, infatti, sarà giocata mercoledì 3 febbraio alle 20:45 in concomitanza con la kermesse canora. Grande turno infrasettimanale in cui spicca anche il derby di Genova. Si chiude il 4 marzo con Parma-Inter. 02/03/2021 h. 18.30 Lazio-Torino 02/03/2021 h. 20.45 Juve-Spezia 03/03/2021 h. 18.30 Sassuolo-Napoli 03/03/2021 h. 20.45 Atalanta-Crotone 03/03/2021 h. 20.45 Benevento-Verona 03/03/2021 h. 20.45 Cagliari-Bologna 03/03/2021 h. 20.45 Fiorentina-Roma 03/03/2021 h. 20.45 Genoa-Sampdoria 03/03/2021 h. 20.45 ...

