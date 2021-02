Oltre 200 chili di cocaina nel doppiofondo del tir, maxisequestro della Polizia (VIDEO) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Nicola la Strada – Oltre duecento chili di cocaina, nascosti nel doppiofondo di un autoarticolato, sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato di Caserta nel corso di un’operazione effettuata sull’autostrada A1; il conducente del mezzo, un autista di nazionalità slovacca di 53 anni, è stato arrestato per il reato di traffico di sostanza stupefacente. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato un guadagno di 10 milioni di euro. Il blitz è stato realizzato dai poliziotti della Squadra Mobile di Caserta, che si sono appostati nell’area di servizio “San Nicola ovest”, nel tratto casertano dell’A1; quando è sopraggiunto l’autoarticolato sospetto, gli agenti lo hanno fermato, ma viste le enormi dimensioni del mezzo e le numerose pedane ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Nicola la Strada –duecentodi, nascosti neldi un autoarticolato, sono stati sequestrati dalladi Stato di Caserta nel corso di un’operazione effettuata sull’autostrada A1; il conducente del mezzo, un autista di nazionalità slovacca di 53 anni, è stato arrestato per il reato di traffico di sostanza stupefacente. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato un guadagno di 10 milioni di euro. Il blitz è stato realizzato dai poliziottiSquadra Mobile di Caserta, che si sono appostati nell’area di servizio “San Nicola ovest”, nel tratto casertano dell’A1; quando è sopraggiunto l’autoarticolato sospetto, gli agenti lo hanno fermato, ma viste le enormi dimensioni del mezzo e le numerose pedane ...

