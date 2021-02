Oleggio | muore a 14 anni Silvia | investita da un’auto mentre andava in bicicletta

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 19 febbraio 2021) . Non ce l’ha fatta, la ragazzina di appena 14dapedalava in sella alla suaper le strade di. L’adolescente è deceduta dopo diversi giorni passati in coma nell’ospedale Maggiore di Novara. Il sindaco del comune Andrea Baldassini ha espresso alla famiglia il proprio dolore tramite una nota ufficiale. Non ce l’ha fatta, la ragazzina di appena 14guidava la sual’ha travolta per le strade di, in provincia di Novara, in circostanze che non sono state ancora rese chiare. La ragazza è stata soccorsa immediatamente dal personale del 118 che l’ha ...