Oggi i nuovi colori delle regioni: 7 rischiano la zona arancione o rossa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si teme lo scenario di una terza ondata causata dalle varianti del virus ritenute più insidiose e veloci a diffondersi. Secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe relativo al periodo 10-16 febbraio, “serve un cambio di passo nel controllo della pandemia perché, complici le varianti, è impossibile piegare la curva dei contagi con le attuali misure di mitigazione”. Secondo Gimbe “serve un lockdown di 3 settimane”. Oltre al monito della fondazione, c’è da tenere in considerazione le rilevazioni settimanali dell’Iss. Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte potrebbero passare da giallo ad arancione e l’intero Abruzzo rischia di diventare rosso. La Valle d’Aosta spera nella zona bianca. A queste misure potrebbero essere affiancate, soprattutto a causa dei timori sulla diffusione delle varianti del ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si teme lo scenario di una terza ondata causata dalle varianti del virus ritenute più insidiose e veloci a diffondersi. Secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe relativo al periodo 10-16 febbraio, “serve un cambio di passo nel controllo della pandemia perché, complici le varianti, è impossibile piegare la curva dei contagi con le attuali misure di mitigazione”. Secondo Gimbe “serve un lockdown di 3 settimane”. Oltre al monito della fondazione, c’è da tenere in considerazione le rilevazioni settimanali dell’Iss. Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte potrebbero passare da giallo ade l’intero Abruzzo rischia di diventare rosso. La Valle d’Aosta spera nellabianca. A queste misure potrebbero essere affiancate, soprattutto a causa dei timori sulla diffusionevarianti del ...

